الهند تكثف حملتها ضد المنصات الأجنبية لتداول العملات الرقمية

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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شددت الهند حملتها ضد المنصات الخارجية غير المسجلة لتداول العملات الرقمية المشفرة دون التسجيل محلياً، وطالبت شركة التكنولوجيا الأمريكية آبل حظر تنزيل تطبيقات هذه المنصات، مثل بينانس، عبر متجر آب ستور الإلكتروني في الهند.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن تطبيقات بيت فنيكس وإتش.تي.إكس وكوكوين لتداول العملات الرقمية، لم تعد متاحة على متجر آب ستور في الهند. وتم حذف هذه التطبيقات، بناء على توجيهات وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها.

ويعتبر هذا التحرك تصعيداً مهماً في حملة الهند ضد المنصات الخارجية لتداول العملات الرقمية، مثل منصة بينانس، التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي، عندما أخطرت السلطات الهندية 9 منصات تداول بالاشتباه في ارتكابها مخالفات. في الوقت نفسه، بدأ تجار العملات الرقمية الهنود، نقل ودائعهم إلى منصات محلية خاضعة للقواعد الحكومية، خوفاً من فقدان القدرة على الوصول إلى أموالهم الموجودة على المنصات الخارجية.

في الوقت نفسه، طالبت السلطات الهندية شركة غوغل بحذف التطبيقات المستهدفة من متجرها الإلكتروني بلاي ستور في الهند.

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