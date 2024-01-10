التمويل الدولية تسهم بـ 20 % من رأسمال صندوق استثمار في آسيا

المصدر: هونج كونج - د ب أ

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تعتزم مؤسسة التمويل الدولية المساهمة بنسبة 20 % من رأسمال صندوق استثمار قيمته 300 مليون دولار وتديره شركة آسيا ديت مانجمنت هونج كونج ليمتد (أيه.إم.دي).

وقالت المؤسسة التابعة للبنك الدولي في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بتاريخ أمس الثلاثاء، إن صندوق آسيا للإقراض المضمون الثالث سيوفر تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الآسيوية التي تمتلك أسساً قوية للنمو، لكنها لا تستطيع الحصول على احتياجاتها من التمويل.

وستساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركة المعروفة باسم «أيه.دي.إم كابيتال» في تكوين محفظة تمويل خضراء مع استثمارات محتملة في قطاع الإسكان ومحطات شحن السيارات الكهربائية والمراكز اللوجيستية والاتصالات.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تركز على الاستثمارات في القطاع الخاص. وتسهم المؤسسة بالفعل في صندوقين آخرين تابعين لشركة إيه.إم.دي كابيتال.

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