تاتا جروب الهندية تنافس بإنشاء مصنع للرقائق في 2024

المصدر: نيودلهي- د ب أ

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ذكر رئيس شركة تاتا جروب الهندية، ناتاراجان شاندراسيكاران، أمس، أن المجموعة على «وشك الانتهاء والإعلان»، عن وحدة تصنيع أشباه الموصلات في دوليرا بولاية غوغارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال شاندراسيكاران في قمة تجارية في غوغارات «نحن على وشك الانتهاء من تلك المفاوضات، والبدء في 2024»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

يشار إلى أن تاتا جروب، أبرمت صفقة، لتصبح أول شركة تجميع آيفون في الهند، وقال شاندراسيكاران سابقاً، إن الشركة لديها طموحات للانتقال إلى أعمال أشباه الموصلات.

وسوف تبدأ تاتا جروب أيضاً، في إنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم، بقدرة 20 غيغا واط قريباً.

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