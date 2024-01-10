إصابة بطل مسلسل «فوضى» بجروح خطيرة أثناء قتاله في غزة

المصدر: وكالات

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أصيب الممثل والمغني الإسرائيلي، عيدان أميدي، بطل المسلسل الشهير "فوضى" الذي عرضته منصة "نتفلكس" العالمية، "بجروح خطيرة" وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأميدي ممثل ومغن إسرائيلي من مواليد عام 1988، وقد عرف بدوره في "فوضى" الذي بدأت "نتفلكس" عرضه عام 2016، ويحكي قصة مطاردة وحدة خاصة إسرائيلية لمسلح فلسطيني، وقد انضم مؤخرا لأداء خدمة الاحتياط في قطاع غزة إلى جانب القوات الإسرائيلية.

ووفقا لقناة الحرة، أعلن الممثل، في 12 أكتوبر الماضي، في حسابه عل منصة "أكس" إنه تم استدعاؤه للانضمام إلى قوات الاحتياط في يوم الهجمات، وقال وهو يرتدي زي الجيش ويحمل رشاشا: "كما ترون، أنا أرتدي ملابس مختلفة قليلا اليوم. هذا ليس مشهدا من فيلم "فوضى". هذا هو واقع الحياة".

وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" بإصابته بجروح خطيرة أثناء القتال في غزة، وتم نقله جوا إلى مركز شيبا الطبي، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة، حسبما ذكرت القناة 12.

وقال صحفي من المستشفى: "يمكن القول بحذر إنه تجاوز خطرا هدد حياته". وأكد والده لموقع "واللا" الإخباري تعرضه لإصابة، لكنه قال إن حياته ليست في خطر الآن.

وطلبت ابنة عمه آيلين في حسابها على إنستغرام من الجمهور الإسرائيلي الدعاء من أجل شفائه.

وفي رسالة فيديو تم تسجيلها الأسبوع الماضي في خضم المعارك، دعا أميدي إلى وقف الانقسام في الشارع الإسرائيلي، وقال "أضم صوتي إلى أصوات إخوتي في قوات الاحتياط لدعوة السياسيين ووسائل الإعلام والجميع: من ليس لديه شيء جيد ليقوله، أغلقوا أفواهكم. شعب إسرائيل حي".

وكان عدد من أفراد فريق عمل المسلسل قد انضوا إلى صفوف الجيش في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

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