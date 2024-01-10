البنك الدولي يتوقع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي

المصدر: د ب ا

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يتوقع البنك الدولي استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي للعام الثالث على التوالي بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والأزمات العالمية وانخفاض الاستثمار.

وقال البنك في أحدث توقعاته إن الاقتصاد العالمي سيسجل نموا بمعدل 4ر2% خلال العام الحالي بعد نموه في العام الماضي بنسبة 6ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف البنك أن النظرة المستقبلية قصيرة المدى قاتمة، ويمكن أن يزداد الموقف سوءا بسبب احتمالات تدهور الصراع في الشرق الأوسط.

ويتوقع البنك تباطؤ نمو أغلب الاقتصادات سواء المتقدمة أو الفقيرة خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بمعدلات النمو في العقد الثاني من القرن الحالي قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك، يتوقع البنك تحسنا طفيفا في الأوضاع الاقتصادية للعالم خلال العام المقبل، مع نمو بمعدل 7ر2% في 2025. ولكن هذا المعدل يقل بمقدار 3ر0 نقطة مئوية عن توقعات خبراء البنك للنمو في العام المقبل في يونيو الماضي.

في الوقت نفسه يرى البنك الموجود مقره في واشنطن أن احتمالات انهيار الاقتصاد العالمي تراجعت وأن الاقتصاد الآن في وضع أفضل مما كان عليه منذ عام.

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