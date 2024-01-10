قلق من هيمنة مجموعات التكنولوجيا الأمريكية على الذكاء الاصطناعي

المصدر: (بروكسل - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن هيئتها لمراقبة المنافسة ستدقق في استثمار مايكروسوفت في «أوبن إيه آي» الرائدة في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تكشف القلق المتزايد بشأن هيمنة عدد قليل من الشركات الأمريكية العملاقة على هذه السوق الحيوية.

وقالت المفوضية أمس إنها تتحقق مما إذا كان استثمار مايكروسوفت في المجموعة المؤسسة لموقع «تشات جي بي تي» يمكن أن يخضع لتدقيق بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي حول الاحتكارات. واستثمرت شركة البرمجيات العملاقة 13 مليار دولار في الشركة الناشئة في كاليفورنيا التي تأسست 2015.

وأعلنت مايكروسوفت نهاية نوفمبر أن ممثلاً للمجموعة سينضم إلى مجلس إدارة «أوبن إيه آي» كمراقب وستزور مفوضة المنافسة مارغريت فيستاغر غداً وبعد غد كاليفورنيا، حيث تشارك في مؤتمر حول مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا في بالو ألتو وتلتقي عدداً من رؤساء الشركات الكبرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز