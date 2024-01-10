تراجع غير متوقع للعجز التجاري الأمريكي في نوفمبر

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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تقلّص العجز التجاري الأمريكي على نحو غير متوقع في نوفمبر في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة أمس.

ورغم توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، إلا أنه بلغ 63.2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في أكتوبر، والذي تمّت مراجعته وبلغ 64.5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة. ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأمريكية، لكن المحللين توقعوا بأن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة التي تنعكس على الطلب، على الواردات. ويمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضاً، على خلفية تشديد السياسات النقدية.

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