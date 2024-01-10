الذهب يتعافى ويحوم فوق مستوى 2032 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب أمس من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن سجل أول أمس أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2038.90 دولاراً للأوقية.

وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، إن معدل التضخم انخفض بوتيرة تجاوزت توقعاته، وهو في طريقه اليوم للوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وإن كان إعلان الانتصار عليه سابقاً للأوان.

وهبط مؤشر الدولار بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين، مما دعم أيضاً أسعار المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.11 دولاراً للأوقية، وقفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 948.42 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1003.46 دولارات.

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