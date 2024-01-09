أبل تطرح نظارة Vision Pro للواقع المختلط الشهر المقبل بـ 3499 دولاراً

المصدر: واشنطن - وكالات

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ستتيح شركة أبل نظارتها للواقع المختلط Vision Pro التي تبلغ تكلفتها 3499 دولاراً، في الولايات المتحدة بدءاً من 2 فبراير، على أن تبدأ الطلبات المعدة سابقاً في 19 يناير.

ووصف الرئيس التنفيذي تيم كوك النظارة الجديدة بأنها «الجهاز الإلكتروني الاستهلاكي الأكثر تقدماً على الإطلاق»، بحسب «فوربس».

وكشفت أبل عن النظارة لأول مرة خلال مؤتمر المطورين العالمي لشركة أبل في يونيو.

وأوضحت الشركة أن النظارة تقدم لكل عين شاشة فائقة الدقة تحتوي على بكسلات أكثر من تلفزيون 4K، ويمكن للمستخدمين التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي باستخدام قرص على جانب النظارة.

ويمكن للمستخدمين التحكم في النظارة باستخدام أعينهم وأيديهم وصوتهم، مثل النقر بأصابعهم لتحديد العناصر خلال استخدام التطبيقات.

ويجري تشغيل Vision Pro بواسطة visionOS، وهو نظام تشغيل مبني على أساس أنظمة تشغل منتجات أبل الأخرى، بحيث يتمكن المستخدمون من الوصول إلى أكثر من مليون تطبيق لجهاز أيفون وأيباد، كما للنظارة متجر تطبيقات خاص بها.

تحتوي النظارة على 256 غيغابايت من التخزين، وتتضمن تصميماً مزدوج الشريحة مع شريحة M2 وشريحة R1 الجديدة التي «تعالج المدخلات من 12 كاميرا وخمسة مستشعرات وستة ميكروفونات»، لجعل المحتوى يبدو واقعياً.

إضافة على سعر الجهاز تكلف العدسات الطبية من Zeiss للنظارة 149 دولاراً، في حين يكلف القراء 99 دولاراً.

وتتضمن النظارة أيضًا نظام المصادقة الجديد لأبل Optic ID الذي يمسح قزحية المستخدم لفتح الجهاز وإكمال مهام أخرى، لكن أبل تقول إن معلومات تتبع العين لا تجري مشاركتها داخلياً أو مع أطراف ثالثة.

وتُعد نظارة Vision Pro أول فئة منتجات جديدة من أبل منذ أن أطلقت سلسلة Apple Watch عام 2015.

عام 2016، قدّمت شركة أبل براءات اختراع لأجزاء النظارة، مثل النظارات خفيفة الوزن، لكن الشركة واجهت تحديات تقنية أخّرت التطوير، حسبما ذكرت بلومبرغ.

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