«وول ستريت» تحت ضغط عوائد أذون الخزانة وأسهم التكنولوجيا

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت الثلاثاء، إذ واجهت أسهم الشركات الكبرى ضغوطاً من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة قبيل تقارير مهمة بشأن التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 21.61 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة إلى 4741.93 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 99.64 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 14744.13 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 159.46 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 37523.55 نقطة.

كانت العديد من أسماء التكنولوجيا في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سهم «يونيتي تكنولوجيز» 7.1% بعد أن قالت الشركة إنها ستسرح ما يقرب من 25% من قوتها العاملة، وتراجع «نتفلكس» بنسبة 2٪ تقريباً، كما تراجعت أسهم «أبل» بنحو 1% بعد تخفيض تصنفيها من قبل «سيتي بنك» وخسر سهم «تسلا» أكثر من 3%.

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