«إياتا»: 8.3% ارتفاع الطلب على الشحن الجوي في نوفمبر

المصدر: جنيف - وام

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن ارتفاع الطلب على الشحن الجوي للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع الطلب العالمي على الشحن الجوي ــ الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلو متر ــ بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وبالنسبة للعمليات الدولية بلغ نمو الطلب 8.1%.

ونمت السعة المقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلو متر بنسبة 13.7% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وبنسبة 11.6% للعمليات الدولية، وباستمرار أسواق الركاب الدولية في التعافي بعد فيروس كورونا.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2019 ما قبل «كوفيد 19» انخفض الطلب على الشحن الجوي بنسبة 2.5%، بينما ارتفعت السعة بنسبة 4.1%.

واستمر مؤشرا مديري المشتريات «PMIs» للصناعات التحويلية وطلبات التصدير الجديدة، وهما مؤشران رئيسيان للطلب العالمي على الشحن الجوي، عند مستوى دون 50 نقطة بقليل في نوفمبر مع تحركات إيجابية صغيرة تشير إلى تراجع التباطؤ الاقتصادي.

وسجلت التجارة العالمية عبر الحدود نمواً للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مما يغير اتجاهها الهبوطي السابق.

واستمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في الانخفاض في شهر نوفمبر، وفقاً لقياس مؤشر أسعار المستهلك، والذي تركز حول 3% على أساس سنوي في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي في نوفمبر، وفي الوقت نفسه أظهرت الصين نمواً سلبياً في مؤشر أسعار المستهلك للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب «إياتا» واصلت عائدات الشحن الجوي اتجاهها التصاعدي الكبير بنسبة 8.9% منذ أكتوبر، ويتماشى ارتفاع العائدات مع تحسن عوامل حمولة الشحن الجوي خلال الأشهر الأخيرة، ويمكن أن يكون هذا مرتبطاً جزئياً بازدهار عمليات تسليم التجارة الإلكترونية من الصين إلى الأسواق الغربية.

وارتفع الطلب على الشحن الجوي في شهر نوفمبر بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2022، وهو أقوى نمو على أساس سنوي منذ عامين تقريباً، ويمثل ضعف الزيادة المسجلة في أكتوبر، والتي كانت عند 3.8%، والشهر الرابع من التطور الإيجابي للسوق.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «من المتوقع أن تكون نهاية العام مشجعة للشحن الجوي على الرغم من المخاوف الاقتصادية الكبيرة، التي كانت موجودة طوال عام 2023، وما زالت تلوح في الأفق».

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 13.8% في نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وكان هذا الأداء أعلى بكثير من نمو الشهر السابق البالغ 7.6%.

وارتفعت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 29.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف نمو في الطلب في نوفمبر مع زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أحجام الشحن، ومع ذلك كان هذا بمنزلة تحسن كبير في الأداء مقارنة بانكماش بنسبة 1.8% في أكتوبر، فيما زادت السعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 6.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، كما زادت السعة بنسبة 6.5% في نوفمبر 2023 مقارنة بعام 2022.

وحققت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 13.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن، وزادت السعة بنسبة 15.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 4.2% في أحجام الشحن مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وهو ما يشبه إلى حد كبير الزيادة السنوية البالغة 4% المسجلة لشهر أكتوبر، وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 3.9% في نوفمبر 2023، وهو تحسن طفيف مقارنة بالنمو خلال أكتوبر، والذي كان عند 2.9%، وكانت السعة أعلى بنسبة 14% من مستويات نوفمبر 2022.

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