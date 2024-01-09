250 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في العام 2023.. والوفيات 74 ألفاً

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كلفت العواصف الرعدية العنيفة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وسلسلة من الزلازل المدمرة، التي ضربت مناطق عدة في العالم، العام الماضي، حوالي 250 مليار دولار من الأضرار، وفقاً لتقرير جديد صادر عن أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم.

في تقرير نشر الثلاثاء أفادت شركة إعادة التأمين الألمانية العملاقة Munich Re بأن الكوارث الطبيعية في عام 2023 أدت إلى خسائر اقتصادية عالمية تساوي تقريباً خسائر العام السابق، في حين بلغت الخسائر، التي تحظى بتأمينات لهذا العام 95 مليار دولار (بانخفاض من 125 مليار دولار في عام 2022).

وقالت ميونيخ لإعادة التأمين، إن الأرقام اتسمت بعدد كبير من العواصف الإقليمية الشديدة، مشيرة إلى أن أصولاً قيمتها حوالي 66 مليار دولار دمرت، بسبب العواصف الرعدية في أمريكا الشمالية العام الماضي، تم التأمين على 50 مليار دولار منها.

وفي أوروبا بلغت خسائر العواصف الرعدية 10 مليارات دولار، منها 8 مليارات دولار مؤمن عليها.

الخسائر جراء العواصف الرعدية كانت غير مسبوقة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، وحذرت الشركة من أن إحصاءات الخسائر الناجمة عن العواصف الرعدية، والتي يُشار إليها أحياناً باسم «المخاطر الثانوية» أو الأحداث الأصغر إلى المتوسطة الحجم من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع في السنوات القادمة.

تسبب ظاهرة التغير المناخي التي تؤرق العالم طقساً متطرفاً يتفاقم سوءاً مع الوقت بشكل متسارع.

وقالت Munich Re في تقريرها، إنه على الرغم من أن الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها من عام 2023 قد لا تبدو استثنائية، إلا أنها تمثل عاماً آخر من الأضرار «العالية للغاية» حتى بدون أي كوارث ضخمة في البلدان الصناعية.

في عام 2022 على سبيل المثال وجد التقرير أن إعصار «إيان» أدى إلى خسائر اقتصادية إجمالية بلغت 100 مليار دولار،وخسائر مؤمن عليها بقيمة 60 مليار دولار.

الوفيات

بالنسبة لعدد الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أفاد التقرير بأنه ارتفع إلى 74 ألفاً العام الماضي، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 10 آلاف، خلال السنوات الخمس الماضية.

واعتبرت Munich Re أن سلسلة من الزلازل في تركيا وسوريا في أوائل فبراير كانت أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في العام، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية نحو 50 مليار دولار.

وقتلت هذه الزلازل القوية أكثر من 55 ألف شخص في تركيا وسوريا، مع إصابة 100 ألف آخرين، وفقاً للصليب الأحمر البريطاني.

وقال تقرير شركة ميونيخ لإعادة التأمين، إن ما يقرب من 63000 شخص لقوا حتفهم (85% من إجمالي الوفيات في العام) نتيجة الزلازل في عام 2023، مشيراً إلى أن هذا كان أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2010.

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