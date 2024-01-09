أرباح «سامسونغ» تهوي 35% وتتراجع للربع السادس على التوالي

المصدر: سول - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونغ للإلكترونيات للربع السادس على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية على مستوى العالم.

وأعلنت أكبر شركة في كوريا الجنوبية عن انخفاض بنسبة 35% في الدخل التشغيلي إلى 2.8 تريليون وون (2.1 مليار دولار)، مقابل متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 3.7 تريليونات وون. ووصلت الإيرادات إلى 67 تريليون وون، مقارنة بتوقعات تبلغ 70.31 تريليون وون.

تؤكد النتائج أن الطلب على الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة التي تشغل الأجهزة الإلكترونية الحديثة لا يزال بطيئاً نظراً لعدم اليقين الاقتصادي. في ديسمبر الماضي، قدمت شركة «مايكرون تكنولوجي» المنافسة إيرادات أفضل من المتوقع تشير إلى أن بناء مراكز البيانات قد يعوض هدوء أسواق الحوسبة والأجهزة المحمولة.

وقال توم كانغ، مدير الأبحاث في شركة «كونتربوينت تكنولوجي ماركت ريسيرش»: «أعتقد أن هذا يظهر أن الانتعاش أبطأ مما كنا نعتقد جميعاً». وأضاف: «الأسعار لا ترتفع بهذه السرعة والطلب من قطاعات معينة ليس بهذه القوة».

وفي أكتوبر الماضي، توقعت «سامسونغ» أن تنتعش سوق رقائق الذاكرة، التي تعاني منذ فترة طويلة وتبلغ قيمتها 160 مليار دولار، تدريجياً في عام 2024، مدفوعة بطفرة في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقال مسؤولون تنفيذيون في ذلك الوقت إن الأسعار يجب أن تبدأ في الصعود للخروج من أدنى مستوياتها في الجزء الأخير من عام 2023. ستصدر الشركة تقرير أرباح كامل، مع عطلة الأقسام، في 31 يناير.

ارتفعت أسهم «سامسونغ» بنحو 1% في التعاملات المبكرة في سيؤول، بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا الأمريكية الليلة قبل الماضية بقيادة شركة «إنفيديا كورب».

تهدف الشركة الآن إلى اللحاق بمنافستها «إس كي هاينيكس». في المجال المزدهر لرقائق الذاكرة عالية الكثافة، حيث تخطط لزيادة السعة بمقدار 2.5 مرة في عام 2024. وتعمل شريحة «إتش بي إم»، وهي شريحة متقدمة تتعامل مع البيانات بسرعة أكبر، مع الأجهزة مثل مسرعات شركة «إنفيديا» لتسريع معالجة البيانات للمهام المكثفة مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد «سامسونغ» أيضاً على مجموعة جديدة من الأجهزة، والأجهزة القابلة للطي لدفع النمو في عام 2024. وتستعد الشركة الكورية للكشف عن أحدث أجهزتها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أن زخم هاتف «آيفون 15» الذي تنتجه شركة «آبل» قد يكون على وشك الانحسار بعد شهور قليلة من إطلاقه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز