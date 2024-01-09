ارتفاع معدل البطالة في سويسرا لأعلى مستوى منذ 20 شهراً

المصدر: زيورخ - (د ب ا)

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أظهرت بيانات سكرتارية الشؤون الاقتصادية في سويسرا أن معدل البطالة ارتفع خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف.

وارتفع معدل البطالة إلى 2.3% في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 2.1% في نوفمبر الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 2.1% خلال ديسمبر 2022. وبذلك يكون معدل البطالة قد وصل لأعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وارتفع عدد العاطلين المسجلين إلى 106 آلاف و859 شخصاً في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 98 ألفا و11 خلال نوفمبر الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً، من 2.1% إلى 2.2%.

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية سجل 2.2% الشهر الماضي مقارنة بـ 2.1% في نوفمبر الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 2% خلال عام 2023 بأكمله، فيما يعد أدنى معدل بطالة منذ 2001.

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