بتكوين تزداد بريقاً وتسجل 47 ألف دولار بزيادة 10% في 2024

المصدر: سنغافورة - بلومبرغ

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تماسكت عملة بتكوين بعد ارتفاعها بما يتجاوز 47 ألف دولار على خلفية الرهانات على أن الولايات المتحدة تستعد للموافقة على إطلاق أول صناديق متداولة في البورصة بالبلاد تستثمر مباشرة في أكبر أصل رقمي في العالم.

وانخفضت العملة المشفرة إلى 46770 دولاراً خلال التداولات، بعد قفزة بنسبة 6.5% يوم الإثنين في الولايات المتحدة. وبلغت نسبة ارتفاعها في العام الجديد حتى الآن 10%، ما يأتي على النقيض من الانخفاضات التي شهدتها الأسهم والذهب خلال نفس الفترة. تتوقع سوق العملات المشفرة الحصول على الضوء الأخضر لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين في الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي في 10 يناير.

وتقدمت عدة شركات للحصول على تراخيص لطرح صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين بالبورصة ومنها «بلاك روك»، و«فيديليتي»، و«أرك إنفستمنتس مانجمنت». وقامت هذه الشركات بتحديث ملفاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، وسيكون أمام الهيئة التنظيمية حتى غداً الأربعاء، لاتخاذ إجراء بشأن واحد على الأقل من الطلبات. ويراهن المضاربون على أن الهيئة ستعلن عن عدد كبير من القرارات في وقت واحد لتجنب منح ما يسمى بميزة المبادر الأول.

وإذا تمت الموافقة على تلك الصناديق، فإن السؤال التالي سيكون مرتبطاً بمقدار الأموال التي سيتم جذبها. ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 172% في الأشهر الـ12 الماضية في إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون اعتماداً أكبر للعملة الرقمية من قبل المستثمرين الرئيسيين عبر صناديق الاستثمار المتداولة.

قال كايل دوان، المتداول في «أركا»: «يبدو أن المشاركين بدأوا يعتقدون أن التدفقات الأولية ستتجاوز التوقعات بالفعل».

قام مقدمو الطلبات بتعديل ملفاتهم، يوم الإثنين، في الولايات المتحدة في دفعة أخيرة لتقديم منتجات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين بعد أكثر من عقد من المحاولة الأولى.

وجادل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر، مراراً وتكراراً بأن العملات المشفرة يشوبها بالاحتيال وسوء السلوك. واتخذت الهيئة إجراءات صارمة ضد القطاع في أعقاب هزيمة السوق في عام 2022 والانهيارات التي شملت إفلاس بورصة «إف تي إكس» (FTX) التابعة لسام بانكمان فريد.

لكن الهيئة خسرت العام الماضي معركة قانونية رئيسية ضد مدير الأصول المشفرة «غرايسكال إنفستمنتس» مما أثار تكهنات بأن الهيئة التنظيمية سيتعين عليها الإذعان لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية.

وأدى التقدم في سعر بتكوين إلى رفع سوق الأصول الرقمية على نطاق أوسع، وتعزيز العملات الرمزية الأصغر مثل سولانا وكاردانو. ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة يوم الإثنين، مما مهّد الطريق أمام نظيراتها الآسيوية مثل مجموعة «مونيكس» اليابانية، وشركة «ووري تكنولوجي إنفستمنتس» في كوريا الجنوبية.

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