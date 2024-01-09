النفط يتراجع أكثر من 4 % مع زيادة إنتاج «أوبك»

المصدر: (لندن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت أسعار النفط أكثر من 4 % أمس، بضغط توافر المعروض من الخام وارتفاع كبير في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ليطغى تأثير ذلك على مخاوف الإمدادات المرتبطة بتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.2 %، أي 3.38 دولارات إلى 75.38 دولاراً، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.7% إلى 3.52 دولارات، ليصل إلى 70.29 دولار.

وقفز الخامان بأكثر من 2 % في الأسبوع الأول من 2024، بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

وكشف مسح لوكالة رويترز، أن إنتاج منظمة (أوبك) زاد 70 ألف برميل يومياً في ديسمبر الماضي، إلى 27.88 مليون برميل يومياً، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية. وأظهر المسح أن الزيادات في العراق وأنغولا ونيجيريا، عوضت التخفيضات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز