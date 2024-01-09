«بوينغ» يهوي %8 و«أبل» يتنفس مع استقرار الأسهم الأمريكية

المصدر: عواصم - وكالات

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استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، بعدما بدأت أول أسبوع على انخفاض، فيما هوت أسهم شركة بوينغ بأكثر من 8 % بعد التوقف المؤقت لعشرات طائرات بوينغ 737 ماكس 9 للفحص.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا، حيث ارتفعت أسهم أبل بأكثر من 1 % من نصيحة شركة Evercore ISI للعملاء بالشراء عند انخفاض الأسبوع الماضي، كما زادت أسهم انفيديا وأمازون أيضاً بأكثر من 1 %.

وخلال هذا الأسبوع، سيحصل المتداولون على قدر أكبر من الوضوح بشأن مسار تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي. من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر الخميس، في حين من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، وسيظهر ما إذا كانت جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى 2 % تترسخ.

الأوروبية

تواصل الأسهم الأوروبية بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % خلال التداولات.

وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.4 % مما أثر بالسلب بشكل كبير على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسعار النفط.

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في حين ارتفعت الصادرات بأعلى من توقعات نوفمبر.

وارتفعت أسهم شركة باندورا الدنمركية للمجوهرات 2.5 % بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.

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