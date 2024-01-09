«نورثفولت» تبني مصنعاً لبطاريات السيارات الكهربائية

المصدر: (برلين - د ب أ)

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حصلت شركة «نورثفولت» السويدية للبطاريات على ترخيص من المفوضية الأوروبية لإقامة مصنع كبير لخلايا بطاريات السيارات الكهربائية شمالي ألمانيا.

وتوفر الحكومة الألمانية وحكومة ولاية شليسفيج هولشتاين شمالي ألمانيا الدعم المالي للمشروع بنحو 700 مليون يورو (766 مليون دولار)، مع ضمانات بتوفير مبلغ إضافي قدره 202 مليون يورو.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، «هذا المشروع الذي يبلغ مجمل قيمته 902 مليون يورو هو أول مساعدة فردية تتم الموافقة عليها لمنع نقل الاستثمار إلى دولة خارج أوروبا». ووافقت المفوضية الأوروبية على المشروع بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء.

وتعتزم شركة نورثفولت تصنيع خلايا بطاريات السيارات الكهربائية في مصنع بمدينة هايده بدءاً من سنة 2026، ومن المتوقع أن يوفر الاستثمار البالغة قيمته 4.5 مليارات يورو 3000 فرصة عمل، واستثمرت الشركة نحو 100 مليون يورو في مشروع البناء، بحسب مصادر مقربة من الشركة. وستوفر الحكومة الألمانية نحو 564 مليون يورو من قيمة تمويل المشروع، في حين ستوفر حكومة ولاية شليسفيج هولشتاين نحو 137 مليون يورو، وذلك على عدة أقساط سنوية.

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