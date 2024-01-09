52 % زيادة الشركات المفلسة في بريطانيا

المصدر: (لندن - بلومبرغ)

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أظهرت بيانات حديثة أن حالات إفلاس الشركات في المملكة المتحدة ارتفعت العام الماضي، حيث عانت الشركات من أزمة التضخم والتأثير طويل المدى لوباء كوفيد.

شارك ما مجموعه 30199 شركة بريطانية في نوع ما من إجراءات الإعسار في العام 2023 – أعلى بـ52 % عما كانت عليه في عام 2021، وفقاً لـ Creditsafe، وهي وكالة فحص الائتمان التي تتعقب 430 مليون شركة حول العالم.

ومن المحتمل أن تكون بعض حالات الإفلاس تلك شركات كانت ستفشل في وقت سابق، لكنها ظلت واقفة على قدميها بفضل المساعدة الحكومية خلال الوباء، وفقاً لمدير البيانات في بنك Creditsafe درو فاهيا، والذي نقلت عنه صحيفة theguardian قوله: بالنسبة للشركات التي كان أداؤها جيداً، فقد أضرها كوفيد حقاً، ولكن بالنسبة للشركات التي كانت تكافح على أي حال، ربما منحها ذلك بعض الوقت للتنفس لإعادتها إلى حيث تحتاج إلى أن تكون.

والسؤال الذي يبقى مطروحاً هو ما إذا كانت حالات الإعسار ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قريباً أم لا.

وعلى الصعيد العالمي، كانت الشركات في الولايات المتحدة هي الأبطأ في الدفع، حيث تأخرت في الدفع بحوالي 16 يوماً في المتوسط.

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