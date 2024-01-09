توقيف مسؤول سابق في مؤسسة نفط صينية بشبهة تلقي رشى

المصدر: (بكين - أ ف ب)

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أُوقف مسؤول تنفيذي سابق في مؤسسة صينية حكومية عملاقة للنفط والغاز بشبهة تلقي رشى، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية. وقالت هيئة الإرسال الحكومية سي سي تي في، إن شو وينرونغ النائب السابق للمدير العام لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، أوقف في شمال شرق الصين. ولم تكشف الهيئة عن تاريخ توقيف شو مكتفيه بالقول إن «القضية تخضع حالياً لمزيد من الإجراءات». ويأتي توقيفه عقب إعلان وكالة مكافحة الفساد السبت أن شو الذي كانت تطاله أساساً تحقيقات، طرد هذا المسؤول من الحزب الشيوعي الحاكم بسبب «قبوله مبالغ كبيرة من المال».

احتلت مؤسسة البترول الوطنية الصينية ومقرها في بكين، المرتبة الخامسة على قائمة فورتشن غلوبال 500، التي تضم أكبر المؤسسات من حيث العائدات في العالم. ويأتي توقيف شو بعد إدانة عدة أشخاص في قطاع المال. في ديسمبر حُكم على المسؤول الكبير السابق في البنك المركزي الصيني، سون غوفينغ، بالسجن لأكثر من 16 عاماً بعد إدانته بتهمة الفساد.

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