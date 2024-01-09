«فين فاست» الفيتنامية تبني أول مصنع للسيارات الكهربائية بالهند

المصدر: (هانوي - أ ف ب)

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أعلنت شركة «فين فاست» الفيتنامية لصناعة السيارات أنها ستبني أول مصنع للمركبات الكهربائية في الهند كجزء من استثمار بقيمة ملياري دولار، فيما تسعى المجموعة إلى التوسع في السوق السريعة النمو.

وسيكون المصنع في ولاية تاميل نادو (جنوب) وفقاً لبيان «فين فاست» التي ذكرت أن هناك التزاماً أولياً بقيمة 500 مليون دولار للسنوات الخمس الأولى من المشروع.

وتأمل أول شركة محلية لصناعة السيارات في الدولة الشيوعية في منافسة المجموعات العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية مثل «تسلا» وتحاول دخول الأسواق العالمية.

وقالت الشركة في البيان إن «مشروع «فين فاست تاميل نادو» يهدف إلى التحوّل إلى مركز لإنتاج السيارات الكهربائية من الطراز الأول في المنطقة، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 150 ألف وحدة».

ويُتوقّع أن يبدأ بناء المصنع خلال العام الحالي وسيوفر ما يصل إلى 3500 فرصة عمل محلية.

ورحّب رئيس وزراء ولاية تاميل نادو م.ك. ستالين بهذا الاتفاق قائلاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «قفزة كبيرة في التنمية الصناعية» للبلاد.

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