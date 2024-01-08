جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع الأمريكي «الغائب عن الوعي»

المصدر: واشنطن - وكالات

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قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن.

لكن المسؤول ذكر أنه لا يعلم إن كان أوستن غائبا عن الوعي في الأيام القليلة الماضية.

وأخفى أوستن دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وقال يوم السبت إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه السرية.

وبقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المستشفى مع تأكيدات إعلامية أمريكية بأنه غائب عن الوعي، وظهور المزيد من التفاصيل حول صناع القرار الرئيسيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، الذين لم يبلغوا لعدة أيام بينما كان رئيس البنتاغون في وحدة العناية المركزة في والتر مركز والتر ريد الطبي العسكري.

يعكس فشل البنتاغون في الكشف عن دخول أوستن إلى المستشفى افتقارًا مذهلاً للشفافية بشأن مرضه، ومدى خطورته، ومتى قد يسمح بخروجه. مثل هذه السرية، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من عدد لا يحصى من أزمات الأمن القومي، تتعارض مع الممارسة المعتادة مع الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس الوزراء.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع إن نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس لم يتم إخطارها حتى يوم الخميس بأن أوستن دخل المستشفى منذ الأول من يناير. بمجرد إخطارها، بدأت هيكس في إعداد البيانات لإرسالها إلى الكونغرس ووضعت خططًا للعودة إلى واشنطن، حسبما ذكر المسؤول. كانت هيكس في بورتوريكو في إجازة ولكن كان معها معدات اتصالات للبقاء على اتصال وتم تكليفها بالفعل ببعض الواجبات على مستوى الوزير يوم الثلاثاء.

لم يذكر البنتاغون ما إذا كانت هيكس قد حصلت على تفسير يوم الثلاثاء لسبب توليها بعض مهام أوستن، لكن النقل المؤقت للسلطة ليس أمرا غير عادي وقال المسؤول إنه ليس من غير المألوف أن يتم نقل السلطات بدون تفسير مفصل. قررت هيكس عدم العودة بعد أن أُبلغت أن أوستن سيستأنف السيطرة الكاملة يوم الجمعة.

لم يكن المسؤول مخولا بتقديم تفاصيل عن نقل السلطة وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

لم يتم إخبار بايدن أيضًا بدخول أوستن إلى المستشفى حتى أبلغه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الخميس. هذا وفقًا لثلاثة أشخاص على علم بالدخول إلى المستشفى ولم يُسمح لهم بالتحدث علنًا وتحدثوا إلى وكالة الأسوشيتدبرس بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

في بيان صدر مساء السبت، تحمل أوستن مسؤولية التأخير في الإخطار.

قال أوستن معترفًا بالمخاوف بشأن الشفافية: "أدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل مناسب ... إنني ألتزم بالقيام بعمل أفضل ... لكن من المهم أن أقول: هذا كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".

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