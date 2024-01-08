اعقتال المدير التنفيذي لـ«تشاينا إيفرغراند» الصينية للسيارات الكهربائية

المصدر: بانكوك - (ا ب)

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اعتقلت الشرطة أكبر مسؤول تنفيذي في مجموعة «تشاينا إيفرغراند» الصينية للسيارات الكهربائية، ما شكل أحدث دلالة على المشكلة التي تواجهها شركة التطوير العقاري الأكثر ديوناً في العالم.

أعلنت مجموعة «تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكل غروب» اعتقال رئيسها، ليو يونغ تشو، في إشعار موجه إلى بورصة هونغ كونغ، الاثنين، بعد تعليق تداول أسهمها.

جاء ذلك في أعقاب انتشار أنباء السبت تفيد بأن «تشونغتشي إنتربرايز غروب»، بنك الظل الرئيسي في الصين والذي أقرض مليارات الدولارات لمطوري عقارات، تقدم بطلب لإشهار إفلاسه بسبب عجزه عن سداد ديونه.

أدت حملة القمع الصينية على الاقتراض المفرط، والتي بدأت منذ عدة سنوات، إلى ترك عشرات المطورين خارج نطاق العمل ويكافحون من أجل البقاء.

أدى الانهيار الذي شهدته الصناعة بالكامل إلى قطع ترس حيوي في المحرك الاقتصادي للصين، وترددت أصداؤه في أسواق المال.

انخفضت أسعار الأسهم في هونغ كونغ وشانغهاي، في جلسة الاثنين، حيث انخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة 2.2 بالمائة، وتراجعت أسهم «تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكل غروب» بنسبة 3.6 بالمائة بعد أن استأنفت التداول بعد الظهر، وخسرت أسهم إيفرغراند غروب 1.4 بالمائة.

شهدت «تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكل» انخفاض أسهمها بنسبة 20 بالمائة تقريباً الأسبوع الماضي.

لم يشر الإعلان المقتضب عن اعتقال ليو بتهمة «الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية» إلى ذلك أو إلى تفاصيل أخرى.

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