«جولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع النفط 20 %

المصدر: واشنطن - وكالات

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تجاهل متداولو النفط إلى حد كبير توترات البحر الأحمر، ولكن المحللين أشاروا إلى احتمال تعطل ممرات بحرية أخرى وقفزة في أسعار الخام. ووفقاً لتصريحات رئيس بحوث النفط لدى «جولدمان ساكس» دان ستروفين لـ«سي إن بي سي»، فإنه في حالة حدوث اضطرابات في ممرات بحرية أخرى شهراً، فإن الأسعار ستقفز 20%.

وبحسب ستروفين، فإنه من الممكن إعادة تحويل مسار الشحنات بعيداً عن البحر الأحمر، ولكن الخام سيحاصر في حالة إغلاق المضائق، مضيفاً: أي تعطل طويل الأمد في الممرات البحرية قد يؤدي في النهاية إلى مضاعفة أسعار النفط.

وفي حين أن «جولدمان ساكس» استبعد هذا السيناريو، يرى محلل Rapidan Energy Group بوب ماكنالي أخطاراً بنسبة 30% بأن يتسع الصراع في الشرق الأوسط ويؤدي إلى انقطاع كبير في تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ماكنالي: التوترات تتصاعد والأسواق لم تسعر بالشكل الكافي لخطر العدوى، بعدما لم تؤدِ الصراعات المتكررة إلى تعطل الإمدادات فترة طويلة.

ويرى ماكنالي أن تعطلاً طويل الأمد في البحر الأحمر فقط قد يضيف 4 دولارات لسعر الخام. وقال نائب رئيس ستاندر آند بورز جلوبل دانييل يرغين إن أسعار النفط بدأت تتأثر، وإن الأخطار الجيوسياسية بدأت تدخل السوق الذي يهيمن عليه العرض والطلب. وحتى قبل أكتوبر الماضي، كان 40% من النفط المتدفق من مضيق هرمز يمر عبر البحر الأحمر.

وأقرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم بأن اضطرابات البحر الأحمر قد تضيف بعض التكلفة للطاقة في ما يتعلق بالمدة والوقود المستهلك لنقل تلك الشحنات. وارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة، فزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.17 دولار أو 1.51% ليبلغ 78.76 دولاراً، فيما سجلت مكاسب بنسبة 2.2% في أول أسبوع من 2024.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.62 دولار أي ما يوازي 2.24% لتسجل 73.81 دولاراً ، بينما وصلت المكاسب الأسبوعية إلى 3%. وقالت عملاقة الشحن ميرسك إنها ستحول مسار جميع سفنها بعيداً عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من اضطرابات.

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