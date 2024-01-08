99.7 % تراجع الوظائف بقطاع التكنولوجيا الأمريكي

المصدر: دبي- مصطفى درويش

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نما قطاع تكنولوجيا المعلومات في أمريكا بمقدار 700 وظيفة فقط خلال عام 2023، في تباطؤ حاد من 267 ألف وظيفة تمت إضافتها للقطاع في عام 2022، رغم اجتذاب أنواع الذكاء الاصطناعي اهتماماً كبيراً من الشركات، حسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس، استناداً إلى بيانات أصدرتها وزارة العمل الأمريكية.

فقدان الوظائف

وقال فيكتور جانولايتيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «جانكو أسوشيتس»، إن فقدان الوظائف في النصف الأول من عام 2023، أضر بالتوظيف الإجمالي في وظائف التقنية بجميع الصناعات. وأضاف جانولايتيس أن نمو وظائف تكنولوجيا المعلومات في عام 2022 كان مدفوعاً بالتعافي من جائحة «كوفيد 19»، حيث استأنفت الشركات عملياتها وأعادت توظيف بعض العاملين في مجال التكنولوجيا الذين تركتهم.

الأمن السيبراني

وتابع أن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من بين القطاعات المسؤولة عن خلق وظائف تكنولوجيا المعلومات في عامي 2022 و2023. ووجد جانكو أن التوظيف في وظائف تكنولوجيا المعلومات للمبتدئين في عام 2023 بدأ أيضاً في الانخفاض، حيث أدى الذكاء الاصطناعي إلى تسريع الأتمتة المستمرة لخدمة العملاء والأدوار المتعلقة بمراكز البيانات.

وارتفعت أجور العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى المبتدئين بنسبة 2 % تقريباً، مقارنة بنمو 14 % لكبار مسؤولي المعلومات، وهو منصب رفيع المستوى شهد أكبر زيادة بين جميع أدوار تكنولوجيا المعلومات في استطلاع الرواتب الأخير الذي أجرته شركة «جانكو أسوشيتس».

البيع بالتجزئة

وقال ديفيد جليك، نائب الرئيس الأول لخدمات أعمال المؤسسات في «وول مارت»، في ديسمبر، إن عملاق البيع بالتجزئة قد اختار بعض العمال الذين تم تسريحهم من شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما يواصل توظيف مطوري البرمجيات. قال جليك: «لم أر مثل هذه السهولة قط في توظيف المواهب».

تم توظيف أصحاب العمل بشكل عام بوتيرة قوية في ديسمبر، مضيفين 216 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر الجمعة الماضي.

الرعاية الصحية

رغم ذلك، ظلت مكاسب سوق العمل محدودة: فقد استحوذت قطاعات الرعاية الصحية والحكومة والترفيه والضيافة على معظم نمو التوظيف في العام الماضي. وفي جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، تهدف العديد من الشركات إلى الاحتفاظ بالعمال الموجودين لديها بالفعل، حتى وسط المخاوف من الركود. وتشمل الاستثناءات الأخيرة شركة تصنيع الطابعات زيروكس، التي قالت الأربعاء الماضي إنها ستخفض 15 % من موظفيها، لأنها تركز على وحدة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الناشئة.

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