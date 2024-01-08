72 % من شركات ألمانيا تعوض موظفيها عن التضخم

المصدر: (برلين - د ب أ)

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أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية أن غالبية ضخمة بلغت 72 % من الشركات الألمانية دفعت بالفعل لموظفيها مكافآت تعويض عن التضخم معفاة من الضرائب والرسوم. وقال المعهد إن 16 % من الشركات الأخرى تعتزم دفع تلك المكافأة، في المستقبل القريب.

وقالت الخبيرة بالمعهد، داريا شالر إن «الشركات الصغيرة تعطي أولوية بشكل رئيسي لتحفيز القوى العاملة لديها، بينما الشركات الكبيرة تدفع، في الكثير من الأحيان، حال التوصل إلى اتفاق جماعي في الأجور». وذكرت 12 % فقط من الشركات، التي شاركت في الاستطلاع أنها لا ترغب في دفع مكافأة.

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