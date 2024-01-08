«هوندا » تبحث بناء مصنع للسيارات الكهربائية في كندا بـ 14 مليار دولار

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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ذكرت صحيفة «نيكاي»، أن شركة «هوندا موتور» تدرس خطة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية، في كندا، باستثمار يصل إلى 14 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الشركة، التي تدرس عدة مواقع، بما في ذلك موقع بجوار مصنع سيارات حالي في أونتاريو، من المتوقع أن تتخذ قراراً بحلول نهاية العام، ثم تعرض الموقع الجديد على الإنترنت بحلول عام 2028، بدون تحديد مصدر المعلومات، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتابعت أن المشروع ربما يشمل أيضاً الإنتاج الداخلي للبطاريات، وسيمثل ثاني مصنع للسيارات الكهربائية لشركة «هوندا»، في أمريكا الشمالية، إذا مضى قدماً، كما هو مقرر.

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