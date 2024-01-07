2.25 % مكاسب «برنت» و3 % للخام الأمريكي

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية التعاملات، أول من أمس، بدعم تراجع مخزونات الخام الأمريكي 5.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ومع تقييم الأسواق بيانات منصات التنقيب عن النفط حول العالم، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس 1.5 %، بما يعادل 1.17 دولار عند التسوية، إلى 78.76 دولاراً، لتحقق مكاسب أسبوعية 2.25 %.

وزاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير 2.25 %، أو 1.62 دولار، إلى 73.81 دولاراً، لينهي تداولات الأسبوع مرتفعاً بنحو 3 %.

وأعلنت «ميرسك» الدنماركية، مواصلة تحويل مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر خلال «المستقبل المنظور»، إثر مخاوف تتعلق بالسلامة مشيرة أن جميع المعلومات المتاحة، تؤكد أن المخاطر الأمنية ما زالت مرتفعة بشكل كبير.

وأظهرت بيانات «بيكر هيوز» انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 55 منصة، إلى 1739 منصة في ديسمبر 2023، من 1794 منصة خلال نوفمبر، بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بمقدار منصة واحدة عند 501 منصة.

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