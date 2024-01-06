بيانات الوظائف الأمريكية تدعم «وول ستريت»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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فتحت الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، أمس على صعود بعد أن أشار تقرير الوظائف إلى متانة سوق العمل.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز « 0.6 % أو 28 نقطة إلى 4716.81 نقطة، خلال التعاملات وارتفع «ناسداك»، رابحاً نحو 102 نقطة أو 0.7 % إلى 14615.72 نقطة وزاد مؤشر «داو جونز» 0.25 % توازي 92.3 نقطة ليبلغ 37531.31 نقطة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة دون تغيير خلال نفس الفترة، في دلالة على استمرار زخم سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم رغم ارتفاع أسعار الفائدة. وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة غير زراعية خلال ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند إضافة 170 ألف وظيفة.

بينما استقر معدل البطالة في البلاد دون تغيير عند 3.7 % خلال نفس الفترة، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 3.8 %. وكانت أكبر الزيادات في الوظائف على مدار الشهر الماضي في قطاعات الحكومة الذي أضاف 52 ألف وظيفة، والرعاية الصحية 38 ألف وظيفة، والدعم الاجتماعي 21 ألفاً، والإنشاءات 17 ألفاً.

وتكبدت الأسهم الأوروبية أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع مع استقبال المستثمرين مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية العالمية المتضاربة، في بداية مضطربة للعام الجديد بعد صعود قوي في 2023.

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