خسائر سهم أبل تتجاوز 150 مليار دولار في 3 جلسات

المصدر: نيويورك - وكالات

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‏خسر سهم أبل أكثر من 150 مليار دولار من قيمته السوقية في آخر 3 جلسات بعد تعرض الشركة لثاني تخفيض في تصنيفها في عام 2024.

وتجاوزت خسائر السهم 5% في الجلسات الثلاث الأولى من العام الحالي ليهبط إلى أدنى مستوياته في شهرين.

وأغلق سهم أبل في جلسة الخميس عند مستوى 182 دولار متراجعا بنحو 1.90‎% .

جاء ذلك بعدما أعلنت شركة Piper Sandler عن تخفيض تصنيف "أبل" من "وزن زائد" إلى " الحياد" بسبب المخاوف المحيطة بالطلب على آيفون.

كما خفض بنك باركليز تصنيفه لسهم أبل في بداية العام من "وزن متساوي" إلى "وزن منخفض".

هذا وقد قفز سهم «أبل» في العام 2023 نحو 55 % تقريباً وتجاوز مستوى 193 دولاراً.

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