مخاوف نقص المعروض تدعم أسعار النفط

المصدر: (لندن - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط، أمس، إثر مخاوف المستثمرين إزاء نقص المعروض في الأسواق مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فضلاً عن توقف الإنتاج في حقل شرارة الليبي. وخلال التعاملات صعدت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مارس 0.70 % إلى 78.80 دولاراً للبرميل. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.83 % إلى 73.30 دولاراً للبرميل.

وتترقب الأسواق البيانات الرسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي أول من أمس انخفاض المخزونات بنحو 7.42 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي 29 ديسمبر الماضي، فضلاً عن ارتفاع مخزونات البنزين 6.91 ملايين برميل خلال الفترة نفسها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز