النفط يواصل الارتفاع وبرنت دون 80 دولاراً

المصدر: (بكين - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات أمس، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل على غزة.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 78.58 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو 0.55 بالمئة إلى 73.10 دولاراً.

ارتفع كلا الخامين القياسيين أول أمس بنحو ثلاثة بالمئة عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر. وأدت احتجاجات إلى توقف كامل للإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً.

كما تلقت السوق دعماً من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، وهو ضعف الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 6.9 ملايين برميل، مقابل توقعات انخفاضها 200 ألف برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير أكثر من المتوقع.

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