ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى %5.9 خلال 2023

المصدر: فيسبادن - د ب أ

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن بألمانيا، استناداً إلى أرقام أولية، ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي بالبلاد في العام الماضي إلى 5.9%، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل تضخم سنوي في ألمانيا، منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.

كانت ألمانيا سجلت أعلى ثاني معدل تضخم سنوي لها، بعد الوحدة بـ 6.9% في عام 2022.

وبالنظر إلى الأمام، تفترض توقعات مختلفة أن يواصل معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا الانخفاض، وعلى سبيل المثال، يفترض «مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة» المعروف باسم مجلس «حكماء الاقتصاد الألماني» وصول معدل المتوسط السنوي للتضخم في ألمانيا في العام الحالي إلى 2.6%.

وبدوره، يتوقع معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد وصول هذا المعدل في العام الحالي إلى 2.2%.

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