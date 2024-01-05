ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 4.1 % خلال ديسمبر

المصدر: (باريس - د ب أ)

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ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الخدمات بشكل أسرع وزيادة تكاليف الطاقة بعد أن قامت الحكومة بخفض الدعم للأسر الفرنسية.

وأظهرت البيانات الصادرة ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.1% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.9% في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان هذا يتماشى مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة البالغة 7.3 % التي تم تسجيلها في فبراير 2023.

وشهد الاقتصاد الثاني في منطقة اليورو ارتفاعاً مماثلاً في التضخم الذي شهدته بقية الدول في المنطقة رغم أنه من غير المرجح أن يشعر المركزي الأوروبي بالقلق على نحو لا مبرر له.

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