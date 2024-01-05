أكبر صقر معدني يحط في القرية العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القرية العالمية، تسجيلها لرقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية، بكشفها النقاب عن أكبر مجسم معدني لطائر في العالم خلال موسمها الثامن والعشرين الجاري، والذي تم تصميمه ليمثل طائر الصقر.

ويبلغ طول الصقر المعدني الأكبر في العالم نحو 8 أمتار، فيما يبلغ طول جناحيه الممدودين 22 متراً وبوزن يصل إلى 8.000 كجم، وزود بأكثر من 50.000 من أضواء الليد الصديقة للبيئة.

وجرى تشييد هذا المجسم العملاق تخليداً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الصقر في ثقافة دولة الإمارات وتراثها الغني وهويتها الفريدة، حيث يمكن مشاهدة هذا المجسم الضوئي المميز بمنطقة «ميني وورلد» التي تمثل أحدث الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، وهي المنطقة التي تعرض أمام العائلات والأصدقاء 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، وتتوسط مجموعة من منافذ المأكولات، إضافة إلى فرصة الاستمتاع بمنطقة «ميني جولف» ووجهة «نيون جالاكسي» التي سيكشف النقاب عنها قريباً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز