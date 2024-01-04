«وول ستريت» تحاول فك حصار أسهم «التكنولوجيا».. وتقرير الوظائف أفضل من المتوقع

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحاول الأسهم الأمريكية الإفلات من الحصار المفروض عليها من شركات التكنولوجيا لليوم الخامس على التوالي، والبحث عن المسار الصحيح، بعد أن أشار تقرير وظائف القطاع الخاص الذي جاء أقوى من المتوقع إلى قوة سوق العمل، مما هدأ من التوقعات بشأن مدى قرب تخفيضات أسعار الفائدة.

وتباين أداء المؤشرات الرئيسية ، وخلال التداولات، استقر ستاندرد اند بورز 500 بارتفاع 3.27 نقاط بنا يعادل 0.07%، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 47.98 نقطة أو 0.31، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة أو 0.18 بالمئة.

وانخفضت أسهم أبل بنسبة 1.38% مع تخفيض تصنيف عملاق التكنولوجيا من قبل بايبر ساندلر بعد يومين من خفض باركليز تصنيفه لعملاق التكنولوجيا، ليعمق جراحه متراجعاً بأكثر من 4 % هذا الأسبوع، كما تراجع سهم انتل بنسبة 2%.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 0.50% بعدما أعلن عن إضافة زر الذكاء الاصطناعي إلى لوحات المفاتيح.

وتراجع عدد الأمريكيين، الذين قدموا طلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقعة، ما يشير إلى استمرار تماسك أوضاع سوق العمل إلى حد كبير.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 18 ألف طلب إلى 202 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز