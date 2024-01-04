جورجيا ميلوني​ تتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي أسرع من الشركاء الأوروبيين العام الجاري

المصدر: روما - د ب أ

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي أسرع من متوسط الاتحاد الأوروبي العام الجاري، وتطلعت إلى خفض محتمل لمعدل الفائدة.

وجاءت تصريحات أول رئيسة وزراء امرأة في تاريخ إيطاليا في مؤتمر صحافي مطول اليوم الخميس كان مقرراً في الأصل كفعالية بمناسبة نهاية العام. وكان قد أُرجئ مرتين لدواعٍ صحية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت ميلوني التي تبلغ 46 عاماً، للصحافيين في روما: «لا نعرف كيف سيتطور الاقتصاد العام الجاري، غير أن النمو سوف يكون أعلى من المتوسط الأوروبي». وأضافت أنه بناءً على تحركات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي «أثق أنه يمكننا توقع خفض في معدلات الفائدة العام الجاري».

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