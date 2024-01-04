أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط

المصدر: بكين - (رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات الخميس، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 78.58 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو 0.55 بالمئة إلى 73.10 دولاراً.

ارتفع كلا الخامين القياسيين الأربعاء بنحو ثلاثة بالمئة عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر.

وأدت احتجاجات إلى توقف كامل للإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً.

وكان حقل الشرارة، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفاً متكرراً لاحتجاجات محلية وأخرى سياسية أوسع نطاقاً.

كما ظلت المخاوف المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر قائمة بعد أن قال الحوثيون إنهم «استهدفوا» سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل.

كما تلقت السوق دعماً من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر ، وهو ضعف الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 6.9 ملايين برميل، مقابل توقعات انخفاضها 200 ألف برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن التعاون والحوار داخل تحالف أوبك+ سيستمر، وذلك بعد أن أعلنت أنجولا عضو أوبك الشهر الماضي أنها ستنسحب من المنظمة.

وتم الإعلان عن عقد اجتماع للمجموعة في الأول من فبراير لمراجعة تنفيذ أحدث خفض لإنتاج النفط.

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