أسعار الذهب عالمياً تصعد.. لكنها تبقى دون 2050 دولاراً

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء مع ترقب المستثمرين مزيداً من البيانات لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2043.72 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولاراً للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 12 و13 ديسمبر أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضاً إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتراجع مؤشر الدولار لكنه ظل قريباً من ذروة ثلاثة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.59 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1066.93 دولاراً.

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