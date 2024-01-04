مايكروسوفت تعيد تشكيل الجيل الجديد للوحات المفاتيح بزر ذكاء اصطناعي

المصدر: نيويورك - (ا ب)

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ضغطة على زر ستكون إحدى الطرق لاستدعاء أداة ذكاء اصطناعي حيث تمارس مايكروسوفت نفوذها في صناعة الحواسب لإعادة تشكيل الجيل التالي من لوحات المفاتيح.

ابتداءً من هذا الشهر، سوف تحتوي بعض أجهزة الحواسب الشخصية الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت على «مفتاح كوبايلوت» خاص يطلق برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص بعملاق البرمجيات.

يعد إقناع الشركات المصنعة لأجهزة الحواسب التابعة لجهات خارجية بإضافة زر ذكاء اصطناعي إلى أجهزة الحواسب المحمولة هو أحدث خطوة من جانب مايكروسوفت للاستفادة من شراكتها الوثيقة مع شركة «أوبن أيه آي» للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت منصة «تشات جي بي تي»، وجعل نفسها بوابة لتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.

رغم أن معظم الأشخاص يتصلون الآن بالإنترنت - وتطبيقات الذكاء الاصطناعي - عبر الهاتف بدلاً من الحواسب، إلا أنها بداية رمزية لما يُتوقع أن يكون عاماً تنافسياً بشكل مكثف حيث تتسابق شركات التكنولوجيا للتفوق على بعضها البعض في تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى لو لم تتخلص بعد من جميع التداعيات الأخلاقية والقانونية. رفعت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي دعوى قضائية ضد كل من «أوبن أيه آي» ومايكروسوفت، زاعمة أن أدوات مثل «تشات جي بي تي» و«كوبايلوت» - المعروف سابقاً باسم «بينغ تشات» - تم إنشاؤها عن طريق انتهاك حقوق الطبع والنشر لموضوعاتها الإخبارية.

ستكون إعادة تصميم لوحة المفاتيح أكبر تغيير أجرته مايكروسوفت على لوحات مفاتيح الحاسب الشخصي منذ أن قدمت مفتاح ويندوز خاصاً في التسعينيات. لقد تطور تصميم شعار مايكروسوفت ذو الأربعة مربعات، ولكن المفتاح ظل ثابتاً على لوحات المفاتيح الموجهة لنظام التشغيل ويندوز منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

سيتم تمييز أحدث زر للذكاء الاصطناعي بشعار «كوبايلوت» الذي يشبه الشريط وسيكون موجوداً بالقرب من مفتاح المسافة. وفي بعض أجهزة الحواسب، سيحل محل مفتاح «كنترول» على الجانب الأيمن، بينما في أجهزة أخرى سيحل محل مفتاح القائمة.

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