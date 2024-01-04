إيطاليا تدرس حزمة حوافز لمبيعات السيارات الكهربائية بمليار دولار

المصدر: روما - (د ب أ)

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تدرس الحكومة الإيطالية إطلاق خطة بقيمة 930 مليون يورو (مليار دولار) لتشجيع المواطنين على التخلص من سياراتهم التي تعمل بوقود البنزين أو الديزل وشراء سيارات كهربائية.

وبحسب مسودة الخطة التي تناقشها وزارة الصناعة الإيطالية واطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فإنها ستقدم حوافز مالية بقيمة 13750 يورو للمواطن الذي يقل دخله عن 30 ألف يورو سنوياً، مقابل التخلص من سيارته التقليدية التي يزيد عمرها عن 20 عاماً وشراء سيارة كهربائية بدلاً منها.

وبحسب وثيقة الخطة، فإنها ستغير أسطول السيارات في إيطاليا وهو أحد اقدم أساطيل السيارات في أوروبا بوجود 11 مليون سيارة على الأقل يزيد عمرها عن 20 عاماً. كما ستدعم الخطة الأسر الفقيرة ومبيعات السيارات في إيطاليا.

وبحسب متحدث باسم وزارة الصناعة فإنه سيتم طرح الخطة خلال اجتماع مع ممثلي صناعة السيارات في إيطاليا يوم أول فبراير المقبل.

وبحسب بيانات وزارة النقل الإيطالية ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في إيطاليا خلال العام الماضي بنسبة 19% سنوياً إلى 1.57 مليون سيارة. في الوقت نفسه فإن حصة السيارات الكهربائية في السوق الإيطالية أقل من حصتها في الدول الأوروبية الكبيرة الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بعد سنوات من النمو. وأعلنت شركة أودي للسيارات الرياضية الفارهة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية خفض إنتاجها من السيارات الكهربائية بسبب ضعف المبيعات. وفي أكتوبر الماضي قال المدير المالي لمجموعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز جروب إن المنافسة في سوق السيارات الكهربائية «قاسية» وغير سليمة.

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