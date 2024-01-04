ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

المصدر: د ب ا

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واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء بسبب اضطرب الإمدادات من ليبيا نتيجة توقف الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وبيان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي تعهدت فيه بالمحافظة على استقرار الأسعار في السوق.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع بأكثر من 3 نقاط إلى أكثر من 72 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في حين توقف الإنتاج في أكبر حقل لإنتاج النفط في ليبيا الأربعاء بسبب دخول محتجين إلى موقع الحقل.

وبحسب خطاب موقع من عضو بمجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية وحصلت عليه وكالة بلومبرغ للأنباء فإن المؤسسة حذرت في وقت سابق من أي وقف كامل للإنتاج وإعلان حالة القوة القاهرة في الحقل الذي ينتج حوالي 300 ألف برميل يوميا، إذا لم تتمكن البلاد من تلبية مطالب المحتجين الذين يطالبون بوظائف وخدمات وإقامة مصفاة جديدة للنفط في المنطقة.

ومما يزيد التوترات في المنطقة الانفجار الذي وقع في إيران، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، في حين تعهد المسؤولون الإيرانيون بالانتقام ممن يقفون وراء التفجير.

من ناحية أخرى أصدرت منظمة أوبك بيانا قالت فيه إنها ملتزمة "بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق".

وبحلول الساعة العاشرة و27 دقيقة بتوقيت نيويورك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2ر3% إلى 64ر72 دولارا للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3% إلى 19ر78 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل.

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