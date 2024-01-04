«أوبك+» تعقد اجتماعاً للجنة المراقبة أول فبراير

المصدر: لندن ـ رويترز

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قال مصدر لرويترز اليوم الأربعاء إن تحالف أوبك+ سيعقد اجتماعاً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أول فبراير.

وعادة ما يعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، مثل هذه الاجتماعات كل شهرين لمراقبة تنفيذ اتفاقات الإنتاج الخاصة به.

وأفاد المصدر بأن الاجتماع سينعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الدول الرائدة في التحالف، ومنها السعودية وروسيا والإمارات.

ووافقت أوبك+ في اجتماعها الوزاري الأخير في 30 نوفمبر على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الحالي.

وشددت أوبك على وحدة المجموعة في بيان في وقت سابق اليوم الأربعاء قائلة إن التعاون والحوار داخل تحالف أوبك+ الأوسع لمنتجي النفط سيستمر، بعد أن أعلنت أنجولا عضو أوبك الشهر الماضي أنها ستنسحب من المجموعة.

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