استقالة مفاجئة لرئيس إيفوتك الألمانية للأدوية

المصدر: د ب ا

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أعلن فيرنر لانتالر الرئيس التنفيذي لشركة استكشاف وتطوير الأدوية الألمانية إيفوتك أمس الأربعاء استقالته المفاجئة من منصبه لأسباب شخصية قبل انتهاء مدة عقده.

وقال مجلس إشراف الشركة إنه وافق على الاستقالة ويبحث عن خليفته سواء داخل الشركة أو خارجها بحسب بيان إيفوتك.

في الوقت نفسه سيتولى عضو مجلس الإشراف ماريو بوليفكا تسيير أعمال الشركة كرئيس مؤقت لها.

وبرر لانتالر استقالته بان العام الماضي كان "صعبا للغاية ومرهقا جسديا وبشكل عام" له.

وأشار إلى أنه "لا يستطيع خدمة الشركة بأفضل طريقة ممكنة" خلال السنوات القليلة المقبلة.

من ناحيته وجه أيرس لوف فريدريش رئيس مجلس الإشراف الشكر إلى الرئيس المستقيل "لرؤيته الفريدة والنجاحات الكثيرة التي حققها خلال حوالي 15 عاما ماضية".

يذكر أن عقد لانتالر كان ممتدا مع الشركة حتى مارس 2026.

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