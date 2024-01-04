أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريباً أمس مع صعود الدولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2043.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. وتراجعت العقود الآجلة 1% إلى 2051.60 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب 13% في 2023، وسجل أول مكسب سنوي منذ 2020. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.55 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 982.52 دولاراً للأوقية، كما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1095.21 دولاراً. وضاعف المتداولون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024، بفضل تباطؤ التضخم والميل إلى التيسير الذي أظهره المركزي الأمريكي في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز