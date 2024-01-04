أسهم التكنولوجيا تعمق جراح «وول ستريت» في 2024

المصدر: نيويورك - وكالات

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واصلت الأسهم الأمريكية مسار التراجع للجلسة الثانية على التوالي في 2024، حيث عمقت أسهم عمالقة التكنولوجيا جراح وول ستريت، في ظل حالة من عدم اليقين حول الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً في خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الارتفاعات القوية لأسهم التكنولوجيا في الفترة الأخيرة.

وتراجع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 130 نقطة، أو 0.35 %، وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز 0.5 %.

واستمر المؤشر ناسداك في النزيف للجلسة الثانية على التوالي، منخفضاً نحو 1.5 % أمس، بعدما تراجع 1.6 % أول من أمس، التي كانت أسوأ انخفاض يومي له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، متأثراً بأسهم التكنولوجيا الكبرى.

سقوط آبل

وواصل سهم شركة آبل السقوط، حيث تراجع بنسبة 1 % أمس، بعدما هبط السهم بنسبة 3.6 % في جلسة أول من أمس، مسجلاً أكبر خسارة يومية له في 4 أشهر، لتفقد الشركة أكثر 107 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت خسائر آبل، بعد أن خفض بنك باركليز تصنيف شركة التكنولوجيا العملاقة إلى «وزن منخفض» من «وزن متساوي»، وخفض البنك السعر المستهدف للسهم إلى 160 دولاراً، من 161 دولاراً، مشيراً إلى ضعف الطلب على أجهزة أيفون.

كما تراجعت أسهم التكنولوجيا العملاقة، مثل تسلا وإنفيديا وميتا بنسبة 1 % أيضاً. ويأتي هذا التراجع، مع توجه سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو علامة 4 % مرة أخرى، حيث تم تداولها عند 3.98 %.

الأسواق الأوروبية

وجاء أداء الأسهم الأوروبية فاتراً أمس وبدأ الزخم الذي دفع السوق للارتفاع في نهاية العام الماضي يفقد قوته مع ترقب المستثمرين لمؤشرات رئيسية قد تحدد مسار السياسة النقدية عالمياً. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات بعد أن استهل أول جلسة تداول في العام الجديد بأداء ضعيف. وصعد المؤشر 12.7 بالمئة في 2023 مدفوعاً بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات البطالة في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في سويسرا لشهر ديسمبر وينصب التركيز أيضاً على تقرير أساسي عن الوظائف في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر.

وخلال التداولات انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.13 في المائة أو ما يعادل 0.61 نقطة ليصل عند مستوى 477.9 نقطة.

وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 48.25 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليصل إلى 7482.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.4 في المائة ما يعادل 18.16 نقطة ليبلغ مستوى 4494.65 نقطة.

ونزل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.17 في المائة أو ما يوازي 13 نقطة ليبلغ مستوى 7708.52 نقاط، وتراجع مؤشر«داكس» الألماني بنسبة 0.17 في المائة أو ما يوازي 29 نقطة ليصل إلى 16740.36 نقطة.

وارتفعت أسهم ميرسك 4.2 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته لسهم شركة الشحن إلى «محايد» من «بيع» مستنداً إلى زيادة رسوم الشحن بسبب اضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

كما قفز سهم شركة أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات 3.1 بالمئة بفضل خطط لإجراء محادثات الفحص الفني مع إيرباص فيما يتعلق ببيع وحدة البيانات والأمن الضخمة التابعة لها.

لكن سهم شركة إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات رقائق الكمبيوتر تراجع 1.3 بالمئة لليوم الثاني على التوالي بعد إلغاء الحكومة الهولندية جزئياً ترخيص تصدير بعض الشحنات إلى الصين.

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