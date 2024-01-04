ارتفاع أسعار النفط في ظل تنامي مخاوف الإمدادات

المصدر: لندن - (رويترز)

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ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل أمس بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.

وخلال التداولات، ارتفع خام برنت 63 سنتاً إلى 76.52 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً إلى 70.88 دولاراً للبرميل.

وقال مهندسان لرويترز إن الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط وتعطيل الإمدادات. وقال تاماس فارجا من شركة (بي.في.إم) للوساطة في مجال النفط «رغم عدم تأثر إمدادات النفط، مثلما تبين في أسعار البيع أمس، فإن التوتر ظاهر».

من جهة أخرى، قالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، إنها تسعى لشراء ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام عالي الكبريت المنتج في الولايات المتحدة للتسليم في أبريل لملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

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