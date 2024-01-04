نمو مبيعات الإنترنت في كوريا الجنوبية 13 %

المصدر: (سيئول - د ب أ)

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي، نمو المبيعات عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 13 % سنوياً، بفضل بعض الفاعليات الترويجية الكبرى. وذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت خلال نوفمبر، بلغ 20.84 تريليون وون (15.89 مليار دولار)، مقابل 18.44 تريليون وون في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتعتبر هذه الزيادة الأعلى منذ أغسطس 2022، عندما زادت المبيعات بنسبة 15.9 % سنوياً. وقال مسؤول في مكتب الإحصاء إن نمو مبيعات الإنترنت في نوفمبر، جاء بفضل المهرجان السنوي للتسوق في كوريا الجنوبية، المعروف باسم فيستا، والذي يعادل الجمعة البيضاء، ويستمر لمدة 20 يوماً، من 10 إلى 30 من الشهر. وقدم أكثر من 2500 شركة عروضاً وتخفيضات أثناء موسم التسوق.

كما ساهمت الزيادة في الطلب على خدمات النقل والسفر بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في نمو مبيعات الإنترنت بشكل عام، حيث زادت مبيعات القطاع 28.3 %، إلى 2.01 تريليون وون خلال الشهر. وزادت مبيعات الأغذية عبر الإنترنت 12.9 % سنوياً إلى 2.57 تريليون وون، في حين زادت مبيعات الملابس 13 %، إلى 2.25 تريليون وون، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

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