إيرادات سياحة الفلبين في 2023 تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: (مانيلا - د ب أ)

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تجاوزت إيرادات السياحة الدولية في الفلبين خلال العام المنصرم، مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يظهر حدوث تعافٍ في القطاع الذي تضرر كثيراً بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن انتشار الفيروس.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، سجلت ما يقدر بنحو 482.5 مليار بيزو (8.7 مليارات دولار) من إيرادات السياحة الدولية خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 124.9 % مقارنة بالعام السابق.

وذكر مكتب الاتصالات التابع للرئيس فرديناند ماركوس الابن، في بيان نشر على «فيسبوك»، نقلاً عن بيانات خاصة بوزارة السياحة، إن الإيرادات تجاوزت ما يقرب من 482.2 مليار بيزو كان قد تم تسجيلها في عام 2019، الذي سبق تفشي الجائحة.

وأضافت البيانات إن وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 7.7 ملايين زائر دولي في 2024.

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