إطلاق الصناديق البريطانية الأدنى منذ 20 عاماً

المصدر: سالي هيكي

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أطلق مديرو الأصول أقل عدد من الصناديق للمستثمرين في المملكة المتحدة منذ عقدين من الزمن، حيث دفع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة المستثمرين إلى الخروج من صناديق الاستثمار. بدأ حوالي 397 صندوقاً في المملكة المتحدة في عام 2023، وفقاً لبيانات من Morningstar، بانخفاض ربع عن العدد في العام السابق، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة البالغة 899 في عام 2010. ويمثل هذا أقل عدد من عمليات الإطلاق منذ عام 2003، عندما كانت الأسواق تعاني من انهيار «الدوت كوم».

هرب المستثمرون في المملكة المتحدة من أموالهم، بسبب عدم استقرار الأسواق المتقلبة، وإغرائهم بالعائدات المرتفعة المعروضة من المنتجات النقدية مع وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن.

قال دوج أبوت، رئيس مجموعة عملاء الثروة البريطانية في شرودرز: «إن تحول النظام في التضخم وأسعار الفائدة يؤثر على كيفية تفكير المستثمرين في محافظهم الاستثمارية، حيث يخصص كثيرون منهم بوضوح للاستثمارات النقدية نتيجة لذلك».

تدفقت الأموال من الصناديق في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث دفع ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة مستثمري التجزئة إلى مداهمة أوعية استثمارهم – كان عام 2022 هو الأسوأ على الإطلاق، مع استرداد 50 مليار جنيه استرليني على أساس صافي من الأموال. سحب المستثمرون الأفراد والمؤسسات مبلغاً إضافياً قدره 37 مليار جنيه استرليني في الأشهر العشرة حتى أكتوبر 2023، وفقاً لبيانات من جمعية الاستثمار.

وتدهورت التوقعات بالنسبة لقطاع إدارة الاستثمار إلى جانب ذلك، حيث تفاقم تأثير التدفقات الخارجة على مديري الأصول بسبب هروب المستثمرين إلى الصناديق السلبية، والضغط النزولي على الرسوم وارتفاع التكاليف التنظيمية.

وقد أدى ذلك إلى مجموعة من خفض التكاليف وزيادة حجمها من قبل هذه الشركات في محاولة لدعم الشركات. يقوم ماثيو بيزلي، الرئيس التنفيذي لشركة جوبيتر، بإعادة هيكلة المجموعة لمحاولة إحياء النمو، وفي ديسمبر، خفضت أبردن مزايا الموظفين في أحدث جولة من تخفيضات التكاليف في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء النفقات وتدفقات المستثمرين إلى الخارج.

وأضاف أبوت إنه على الرغم من انخفاض التضخم في المملكة المتحدة، حيث انخفض من 6.7 في المائة في سبتمبر إلى 3.9 في المائة في نوفمبر، فإن احتمال وجود بيئة عالمية مختلفة على مدى السنوات القليلة المقبلة يعني أنه سيكون من المعقول أن يخصص المستثمرون محافظهم الاستثمارية عبر مجموعة من فئات الأصول.

إن الاتجاهات الهيكلية طويلة المدى للتركيبة السكانية وتراجع العولمة وإزالة الكربون تشير جميعها إلى بقاء التضخم أعلى مما كان عليه في العقد الماضي وسيكون الاستثمار طويل الأجل أمراً بالغ الأهمية.

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